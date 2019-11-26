Haberler » Güncel » Yerköy'de öğrencilerden kan bağışı kampanyasına destek - Haber

Yerköy'de öğrencilerden kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılayı Yerköy Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Umut ol' projesi kapsamında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:30Yerköy'de öğrencilerden kan bağışı kampanyasına destek
Türk Kızılayı Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Umut ol' projesi kapsamında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kızılay'a kök hücre ve kan bulunması için destek vermek amacıyla Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'nda kampanya düzenledi.

Kan bağışçısı kazanım uzmanı ve ekip sorumlusu Emre Sarıgöl, AA muhabirine, kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Kampanyaya Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın da kan bağışında bulunarak destek olduğunu aktaran Sarıgöl, vatandaşları kampanyaya desteğe davet etti.
Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz da kan ve kök hücre bağışının hayat kurtardığını ifade etti.
Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan destek istediğimiz 15 aylık yavrumuz Necdet Asaf Özdemir gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Kızılay Yerköy Şubesi Başkanlığı 'Umut ol' adı altında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sesiz kalamazdık. Şu an itibarı ile kanın tek kaynağı insandır. Acil durumlarda, ameliyatlarda ve kanamalı hastalarda kan takviyesi hayati önem taşır, bunun bilinci ile tüm ilçe halkımızı kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum." dedi.

Yerköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 - Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü
17:09 Nehre düşen kişinin cesedi bulundu
17:08 "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası hedefine ulaştı
17:08 Şanlıurfa'da tır yangını
17:04 Başkan Atabay, "Kadınlarımıza destek sağlıyoruz"
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 17:10:27