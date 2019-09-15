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Yerköy'de taziye yemeği uygulamasına son

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yıllardır sürdürülen 'taziye yemeği' uygulamasının kaldırılması için ilk adım atıldı.

15.09.2019 18:15Yerköy'de taziye yemeği uygulamasına son
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yıllardır sürdürülen 'taziye yemeği' uygulamasının kaldırılması için ilk adım atıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz; taziye çadırlarında ikram edilen cenaze yemeklerinin sonlandırılması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Yılmaz, "Ülke genelinde olduğu gibi, ilçemizde de büyük bir sosyal ve ekonomik sorun haline gelen cenaze yemeği geleneğinin sonlandırılması yönünde vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak diyoruz ki gelin cenaze yemeklerini hep birlikte kaldıralım; taziye sofralarını değil acılarımızı paylaşalım" dedi. - YOZGAT

Ferhat Yılmaz, Yozgat, Yerköy, Güncel

Kaynak: İHA

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