Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yerköy Şehit Aileleri Derneğinden, şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

06.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:08
Yerköy Şehit Aileleri Derneğinden, şehit ve gazi ailelerine ziyaret
Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kepir, Yerköy'de 41 şehit, 19 gazi ailesi bulunduğunu ve bir çoğunun 60 yaş üstünde olduğunu söyledi.
Kepir, "Gece gündüz fark etmeksizin bizleri aramalarını, alışveriş ihtiyaçlarını ve yapılması gereken işleri yapacağımızı ilettik. Onlar bizlere bu vatan toprağı için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Onları ister bu süreçte olsun ister normal zamanda olsun asla yalnız bırakamayız. Bu süreçte ülke olarak birlik olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yerköy, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yerköy Şehit Aileleri Derneğinden, şehit ve gazi ailelerine ziyaret - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı - Haber 14:17: Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Haber 14:17: Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Haber 14:16: Tatvan'da sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı - Haber 14:16: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler