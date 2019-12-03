Haberler » Spor » Yerköyspor'dan örnek akademi - Spor

Yerköyspor'dan örnek akademi

Yahyalı Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okullarında tespit edilen üstün yetenekli çocukların kaybolmamaları için oluşturulan Yerköyspor Futbol Akademisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:11Yerköyspor'dan örnek akademi
Belediye Başkanlığı ve Gençlik İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okullarında tespit edilen üstün yetenekli çocukların kaybolmamaları için oluşturulan Yerköyspor Akademisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz düzenlenen futbol akademisi faaliyetleri 2015 yılında 10 öğrenci ile başladı. Şu anda futbol akademisi 45 üstün yetenekli sporcu ile çalışmalarına devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutma amacı olan akademideki öğrencilerden 8'i Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un altyapısına davet edildi. Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun'da akademiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akademi öğrencilerinin yaptığı futbol karşılaşmasını izleyen Bülent Uygun çocukların başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Gelişim liglerinde mücadele etmek için İlhan Parlak'ın futbola adım attığı kulüp olan Yerköy Spor altyapısında faaliyetlerine devam eden akademi Türk Futboluna yeni İlhan Parlak'lar kazandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. İlçe Spor Müdürlüğünde görevli sportif eğitim uzmanı Muammer Benli'nin mesai saati sonrası yaptığı bu çalışma Türk Futbolundaki kronik altyapı sorunlarının çözümü için örnek olabilecek tarzda belediye kamu spor kulübü ortak çalışması olarak tüm Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor. Ayrıca, spora destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Yerköy Spor Kulübü'nün onursal başkanlığına getirildi. - KAYSERİ

Yahyalı, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:37 Mehmet Büyükekşi: "Kadroya takviye yapacağız..." - Spor
15:34 Fatih Karagümrük - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
15:32 Spor sayesinde engelini unutarak hayata tutundu - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
15:27 Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı) - Spor
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Spor
13:57 Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı - Spor
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi - Spor
13:45 Miha Zajc'a Genoa talip oldu - Spor
13:42 Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı... - Spor
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:01 Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs duruşma boyunca ağladı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
22:20 Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı - Haberler
18:43 Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! - Haberler
3.12.2019 15:37:46