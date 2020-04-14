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Yerleşik Alman'dan ihtiyaç sahiplerine 500'er lira

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Maık Koge, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 24 aileye, 500'er TL yardımda bulundu.

14.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:47
Yerleşik Alman'dan ihtiyaç sahiplerine 500'er lira

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Maık Koge, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 24 aileye, 500'er TL yardımda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşlara devlet ve özel kurumlardan çeşitli yardımlar yaparken, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan Almanya vatandaşı Maik Koge de Side ve Manavgat'ın diğer mahallelerinde, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlediği 24 aileye, 500'er lira yardımda bulundu.

Yardımları bizzat ihtiyaç sahiplerine zarf içerisinde veren Maik Koge, "Almanya'dan Manavgat Side'ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat'ta da insansanlar ekonomik sıkıntı yaşıyor. Yardıma ihtiyacı olanlar oluyor. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum" dedi.

Türk insanının koronavirüs konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkati çeken Koge, "Bu duyarlılığın devam etmesi durumunda en kısa sürede bu virüs olayının aşılacağını ve başta turizm olmak üzere insanların normal yaşantısına dönebileceğine inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manavgat, Güncel
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