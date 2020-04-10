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Yerleşik Fransız'dan Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven video

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nin, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili paylaştığı video büyük beğeni topladı.

10.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:19
Antalya 'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nin, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili paylaştığı video büyük beğeni topladı.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mourad Ghazli, salgın nedeniyle alınan önlemleri, market alışverişi sırasında cep telefonundan görüntü çekerek anlattı.
Çektiği videoda bir marketin girişinde kullandığı el dezenfektanının ücretsiz olduğuna dikkati çeken Ghazli, Türkiye'de ücretsiz dağıtılan maskeyi satanların cezalandırıldığını belirtti.
"Burada olmak, Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok." ifadelerini kullanan Ghazli'nin sosyal medya hesabından yayımladığı video binlerce kez beğenilerek paylaşıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabında Ghazli'nin paylaşımını aktararak, "Ülkemizi dosdoğru yorumlayan Antalya'mızda yaşayan Fransız bir vatandaşın ifadeleri... Teşekkürler Mourad Ghazli. Koronasız, sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Yerleşik Fransız’dan Türkiye’deki Kovid-19 tedbirlerini öven video

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmutlar, Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel
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