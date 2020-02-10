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Yerleşik İsveçli ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik İsveçli Karl Erik Hedde Hansson (83), eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

10.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:17Yerleşik İsveçli ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik İsveçli Karl Erik Hedde Hansson (83), eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde eşiyle yerleşik yaşayan İsveçli Karl Erik Hedde Hansson'un eşi dün sabah yatak odasına girdiğinde, kocasının hareketsiz yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, İsveçli adamın öldüğünü tespit etti. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ilk incelemenin ardından Hansson'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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Kaynak: DHA

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