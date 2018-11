Yerleşik Yabancılar, Dalyan Kanalı'nı Altı Yıldır Temizliyor

30 Kasım 2018 Cuma 19:25



30 Kasım 2018 Cuma 19:25

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar, 6 yıldır kanal temizliği yapıyor.Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek her hafta perşembe günü teknelere binen İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancıların kanalı atık maddelerden temizlediğini bildirdi.Beş Türk gönüllünün de destek verdiği temizlik çalışmalarına, Ortaca Belediyesi tarafından da gönüllülere temizlik sırasında mazot desteği sağlanıyor.Yerleşik yabancılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Karaçelik, Dalyan'ın temiz kalmasında özverili çalışmalar nedeniyle gönüllülere teşekkür plaketi verdi.Dalyan'da yaşayan yerleşik yabancılara bölgenin temiz kalması için verdikleri emek için teşekkür eden Karaçelik, "Dalyanlı gönüllü hemşehrilerimiz, insanoğlunun bu kötü yanını biraz daha iyiye çevirmek için mücadele ediyor. Siz duyarlı vatandaşlarımızın başlattığı bu tarz gönüllü farkındalık çalışmalarına, biz yöneticiler olarak da destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.- "Hedefimiz eğitim ve farkındalık"Gönüllülerin öncüsü Hollandalı Maria Jonker ise, "Daha yaşanılabilir bir dünya" sloganıyla 2012'de 6 kişiyle temizlik ve farkındalık çalışmalarına başladıklarını belirtti.Bu yıl itibariyle 40 gönüllü üyeye ulaştıklarını anlatan Jonker, "6 yıl önce yola çıktığımız ilk gün 30 torba çöp topladık. Daha sonra karar verdik ki bu temizlik hareketini her zaman yapmalıyız. Böylece her hafta temizlik çalışması yapmaya başladık. Şimdi 40 gönüllüye ulaştık. Hedefimiz özellikle farkındalık ve eğitimi arttırmak." ifadelerini kullandı.- "6 yılda 3 bin 762 torba çöp toplandı"Grup üyesi İngiliz Mark Henshaw de, temizlik hareketindeki amaçlarının eğitim olduğunu ve özellikle kitle olarak çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.Okullarda öğrencilerle farkındalığı arttırmak için projelere destek verdiklerini belirten Henshaw, "Dalyan'da ve Okçular İlkokulu'nda desteklediğimiz projeler, bizler için çok güzel sonuçlara ulaştı. 6 yıl sonunda 3 bin 762 torba çöp toplandı. Ortaca Belediyesi tarafından grubumuza gösterilen destek için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.