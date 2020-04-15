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Yerleşik yabancılardan Türkiye'nin koronavirüs önlemlerine övgü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan yerleşik Almanlar, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını ve devletin koronavirüse (Covid-19) karşı çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

15.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:49
Yerleşik yabancılardan Türkiye'nin koronavirüs önlemlerine övgü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan yerleşik Almanlar, Türkiye 'de yaşamaktan mutlu olduklarını ve devletin koronavirüse (Covid-19) karşı çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Manavgat Şubesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede yerleşik yaşayan yabancıları ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve evden çıkamayan yerleşik yabancıların ihtiyaçlarını ve taleplerini yerine getiren grup, gıda kolisi yardımında da bulundu.

Çolaklı Mahallesi'nde oturan Alman Roland Jersch (65), Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde çok iyi tedbirler aldığını belirtirken, Türkiye'de kendilerini iyi ve güvende hissettiklerini söyledi.

Side Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Jens Poppner (56), Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerin çok iyi olduğunu vurgularken, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini kaydetti.

Türk Kızılayı Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya da Antalya 'da çok sayıda yerleşik yabancı yaşadığını hatırlatarak, Kızılay olarak Türk vatandaşlarının yanı sıra bölgede yerleşik yaşayan yabancılara da yardım etmeye çalıştıklarını anlattı. Pınar Kapukaya, "Burada yaşayan, Türkiye'yi vatan olarak gören yerleşik yabancılarımızı ziyaret ediyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Bir ihtiyaçları var mı soruyoruz. Ziyaret edip gönüllerini alıyoruz. Giderken de boş gitmiyoruz. Onlara gıda kolimizden ve kavurma konservemizi hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar" dedi.

Manavgat'ta Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahibi 300 kişiye gıda yardımında bulunduklarını da anlatan Pınar Kapukaya, bunun yüzde 10'unu da zor durumda olan yerleşik yabancılara dağıttıklarını aktardı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manavgat, Antalya, Türkiye, Güncel
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