16.07.2019 17:06
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Yerleşim yeri adres kaydı eksik olanlar bilgilendirildi

Yerleşim yeri adres kaydı eksik olanlar bilgilendirildi

Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişi kısa mesajla bilgilendirildi.

Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişi kısa mesajla bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel tutulabilmesi amacıyla MERNİS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Paylaşımda, "Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlarımızdan, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunmaları, adres kaydı güncel olan vatandaşlarımızdan ise bu bildirimi dikkate almamaları rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Twitter, Güncel

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