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Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.

24.08.2019 18:21 Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki yapılan yeni üst geçidin olduğu yerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarlada başlayan yangın yol kenarlarına kadar ulaştı. Boş arazinin tamamı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının konutlara ulaşmaması için kontrollü söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın tamamen söndürülünce vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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