Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi kadrosuna bir ismi daha dahil etti. Genç oyuncu Belinay Sandıkçı, dizide Dila karakterine hayat verecek.

Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu">

ÜÇÜNCÜ SEZON YOLDA

FOX'un pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi 'Yasak Elma' ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım imzalı dizinin yeni bir gelişme olmazsa üçüncü sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Usta oyuncu Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve Şafak Pekdemir gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine geçen haftalarda Dündar rolüyle Erdem Kaynarca katılmış ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Dündar'ın Sevda Erginci'nin hayat verdiği Zeynep'e aşık olması dizideki dengeleri değiştirmişti.