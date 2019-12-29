Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek

Yerli otomobil diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor, yerli otomobilin deposu 30 dakikada doluyor ve 500 kilometre yol gidebiliyor.

Aracın bataryasının dolum maliyeti ise sadece 60 lira. Benzinli bir araç dikkate alındığında 500 kilometre için yakıt maliyeti 350 liralara geleceği söylenebilir. Bu da önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Yerli araba 60 liralık maliyetle km'de 12 kuruş yakacak.

UZUN PİL ÖMRÜ

Yerli araçların akü ömürleri de uzun. 8 yıl pil garantisi veriliyor. Gelişen teknoloji sayesinde de verimliliğini kaybetmiyor.

BAKIM MALİYETİ ÇOK UCUZ

Avantajları ile dikkat çeken yerli aracın bakım maliyeti de oldukça düşük. Benzinli ve dizel araçlardaki mekanizmaların bir çoğunun olmaması sebebiyle çok düşük bakım maliyetine sahip. Bu anlamda da avantajlı.

Elektrikli araç şarj istasyonları da Türkiye'de oldukça fazla. Yurt çapında 600, İstanbul'da da 150'nin üzerinde istasyon bulunuyor. Bu sayı iki yıl içinde tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde yurt geneline yaygınlaştırılacak.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak. Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.