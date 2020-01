Yerli asansöre Çin'den haksız rekabet

Asansör sektörünün önde gelen temsilcilerinden Uçak Asansör'ün Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, yerli asansör firmalarının Çin'den hazır paket alıp kendi ürün gamlarına ilave eden ithal firmalarla rekabet edemediğini belirterek, yabancı ülkelerden özellikle de Çin'den getirilen paketlere kota konulmasını istedi. Türkiye'de asansör kontrollerinin ucuz olsun diye resmi firmalardan çok gayri resmi, kaydı olmayan, merdiven altı çalışan kişilere yaptırıldığına dikkat çeken Uçak, "Canınızı merdiven altı çalışıp eline bir çanta alarak asansörcüyüm diye gezen kişilere emanet etmeyin" dedi.



Salih Uçak, hiç bir parça ithal etmeden yüzde yüz yerli asansör üretme kapasitesine sahip Türk asansör sektörü hakkında bilgi verdi. Asansör montajı yapan merdiven altı kişilerin sektördeki firmaları geriye götürdüğünün altını çizen Uçak, Türkiye'de çok ciddi bir birikimin olduğunu Türk firmaların çok hızlı bir şekilde hem üretim hem de montaj anlamında dışarıya açılmaları gerektiğini söyledi.



"Çin'den paket getirme işine bir kota koyulması lazım"



Türk firmalarının Çin'den hazır paket getirtip ürün gamına ilave eden Türkiye'deki ithal firmalarla rekabet edemediğini belirten Salih Uçak, devletin Çin'den getirilen paketlere sınırlama getirmesini istedi. Uçak, "Dışarıdan özellikle Çin'den paket getirme işine bir kota koyulması lazım. Çin'de çok büyük üreticiler var. 10 durak bir asansörü sana neler lazımsa hazırlıyor. Her şeyini bir pakete koyuyor. Buraya direk sana gönderiyor. Buda bizim rekabet şansımızı düşürüyor. Bu paket hizmetini alan ithal firmalar ürün gamına ilave ediyor. Dolayısıyla buna bir kota getirilirse Türk asansör sektörünün daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Dünya ölçeğinde Türk malının bir yeri var. Hem içeride hem dışarıda doğru üreticinin doğru kişilerle karşılaşmasını sağlamak lazım" dedi.



"Canınızı merdiven altı bakımcılara emanet etmeyin"



Bursa'da dernek, sanayi odası ve komitelere kayıtlı 85 firmanın bunların dışında 300 resmi firmanın bulunduğunu aktaran Uçak, 350'ye yakın kişinin de gayri resmi olarak elinde çanta ile dolaşıp asansör bakımı yaptığını iddia etti. Uçak, "Zamanında bir asansör firmasında çalışmış bir kaç bir şey öğrenmiş sonra çantayı alıp eline asansörcüyüm diye dolaşan kişiler var. Herhangi bir vergiye tabi olmayan herhangi bir kaydı olmayan kişiler bunlar. Bursa büyük bir şehir, 25- 30 bin civarında asansör var, bunların hepsini de yetkili firmalar kontrol etmiyor. Çok ciddi anlamda haksız rekabet var. Devlet dairelerindeki, devlete bağlı sektörlerde örnek hastanelerde, adliye binalarında ihaleler yapılıyor. Bir iki prosedürü yerine getiren arkadaşlar ihaleleri alıyorlar bir iki sene asansörlere bakıyorlar. Sonra yoğunluktan bakmıyorlar. Son 10 yılda asansör sektörü oldukça gelişti. Teknik adamlarımız bu gelişmeye yetişemiyorlar. Bu sebeple yapılan bu güzel işleri merdiven altı dediğimiz firmalar çok uyguna alıyorlar ve 2 senede asansörler pestil oluyor. Örnek vereyim siz lüks bir arabayı götürürsünüz merdiven altı tamirciye verirseniz ne yapar? Arabayı dağıtır. Aynı şekilde asansörü de böyle yapıyorlar. Hem devlete yazık, hem millete, hemde milli servete yazık" dedi.



"Asansörcü değil apartman yönetici suçlu"



Bir apartmandaki asansörün bakım işini yetkisiz bir firma yaptığında asansörcünün değil yöneticinin suçlu olduğuna dikkat çeken Uçak, "Bir apartmanın asansörlerine yetkisiz bir firma baktığında asansörcü değil yönetici suçlu. Bununda bir adam öldürmek kadar cezası var. Apartmanlar bu kişilerden fatura yada belge istemiyor. Mesela bir apartman yöneticisi binasının girişindeki çimenine gülüne ne kadar değer veriyorsa asansörüne de o kadar değer vermeli. Ancak asansör hep geri plandadır. Elektriğini suyunu tıkır tıkır öder, asansöre gelince kısmaya bakar. Nasıl trafikte iyi bir arabaya binmek istiyorsanız asansörde aynı kategoridedir. Can taşıdığı için ihmale gelmez. Bu konuya apartman sakinlerinin dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.



"Araç muayenesi gibi asansör muayenesi şart"



Asansör denetim yetkisinin yerel yönetimler kanalıyla akredite olmuş kurumlara verildiğini sözlerine ekleyen Salih Uçak, "Bu firmalar asansörleri denetleyip durumlarına göre kırmızı mavi ve yeşil etiketleri yapıştırıyorlar. Bu belgeler her yıl veriliyor. Nasıl arabayı araç muayene istasyonlarında her yıl muayene ettirmek zorunluysa asansörleri de kontrol ettirmek gerekiyor. Türkiye geneline göre Bursa özelinde çok iyi. Bursa özelinde asansör güvenliği yüzde 70'e ulaştı. Bu sevindirici nokta. Ama daha fazla güvenlik olması gerekiyor. Bunu yapacak insanlar bilinçli olmalıdır. Bir apartman yöneticisi asansör bakımını yaptırırken firmayı görüp, referanslarını alması lazım. Sadece bir belge ile iş yapılmaz. Rekabetten dolayı firmalar kurumsallaşamıyor. Apartman yöneticileri firmaların yetkinliğini mutlaka araştırmaları gerekiyor. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 50'yi geçmez. Özellikle Anadolu bölgesinde çok sıkıntılar var. O bölgelerden bize bayilik verin diyenler var. Ama bu iş bayilik için zor. Sistem kurulması lazım. Türk asansör sektöründe maalesef sistem kurulmamış" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA