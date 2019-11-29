Haberler » Ekonomi » Yerli girişim gökyüzünü duvarlara taşıdı - Ekonomi

Yerli girişim gökyüzünü duvarlara taşıdı

Tarih ve konuma göre yıldız hareketlerini izleyen yerli girişim mapinsky, kullanıcıların özel anlarına ait yıldız haritalarına interaktif şekilde ulaşmasını sağlıyor.

29.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:01Yerli girişim gökyüzünü duvarlara taşıdı
Tarih ve konuma göre yıldız hareketlerini izleyen yerli girişim mapinsky, kullanıcıların özel anlarına ait yıldız haritalarına interaktif şekilde ulaşmasını sağlıyor. Girişim, farklı bir hediye almak isteyenler için alternatif sunuyor.

Yıldız haritaları dünyanın dört bir yanında büyük ilgi çekiyor. Özel anlarda gökyüzünün nasıl göründüğünü öğrenmek isteyenler yalnızca tarih ve diledikleri konumu girerek yıldız haritalarını görebiliyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde Mustafa Akkaş, Mahir Şentürk ve Gökçehan Demirkır tarafından kurulan mapinsky, gökyüzü haritalarını interaktif bir şekilde 'de de hizmete aldı. Milyonlarca farklı olasılıkta kişiselleştirme imkanı sunan girişim, geçmiş veya gelecek tarih girilerek de yıldız haritası çıkarabiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle isteyen herkesin yıldız haritası çıkarabileceğini söyleyen Mahir Şentürk, "Tasarla sayfamız üzerinden, yıldız haritasını görmek istediğiniz tarihi ve konumu girerek birkaç saniye içerisinde haritanızı oluşturabilirsiniz. Haritanızın üstüne ekleyeceğiniz mesaj ve ikonlarla sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Astronomi ve birçok teknik detayı hediye haline getirdik"

Türkiye'de konum ve tarihe göre yıldız haritasını çıkaran interaktif bir yapı olmadığını belirten Mustafa Akkaş, "Yaptığımız detaylı araştırmalar ve ön çalışmalar sonucunda mapinsky'i geliştirdik. Doğum günü, sevgililer günü, yıl dönümü, yılbaşı gibi özel günlerde farklı bir hediye almak isteyenlerin büyük talebiyle karşılaştık ve bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Astronomi gibi bilimsel ve birçok teknik detayı barındıran bir konuyu hediyelik eşya haline getirdiklerini belirten Mustafa Akkaş, "mapinsky'i, gökyüzüne anlamlar yüklemeyi seven ve bu imgelerin eşsiz hediyelere dönüşebileceğine inanan bir grup girişimcinin, yıldız haritalarını evlerin duvarlarına taşıyan interaktif girişimi olarak tanımlıyorum. İnsanların hayatlarındaki benzersiz anları duvarları süsleyecek şık bir hediyeye dönüştürdüğünü görmek bizim için çok keyifli." dedi. - İSTANBUL

Mustafa Akkaş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
12:14 Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu
12:11 Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı
12:08 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
12:08 Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların sayısı Ekim'de arttı
12:03 Gıda kayıplarını azaltmada İzmir öncü olacak
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:22:58