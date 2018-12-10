Yerli Ham Petrol Üreticilerine Teşvik Verilecek

AK Parti grubu tarafından sunulan yasa teklifi ile petrol arama ve üretim konularında üretimin artırılması için üreticilere teşvik verilecek.
AK Parti, "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında Meclis'e sunduğu teklif ile tüm yerli ham petrol üreticilerini teşvik edecek tasarı için harekete geçti.
Söz konusu teklifin gerekçesinde, artan ithal enerji faturasının zaman içinde cari açığın da artmasına sebep olan en önemli faktörler arasında bulunduğuna dikkati çekildi. Enerji ithalatının azaltılması için yeni politikalar geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Bundan dolayı arz güvenliği noktasındaki risklerin azaltılması için yerli enerji üretiminin artırılmasının şart olduğu savunuldu.
Gelişmiş ülkelerde girdi tedariği açısından yürütülen çalışmaların Türkiye'de de yapılması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin, değişen ham madde fiyatları ve arz kısıtları sebebiyle yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve ulusal sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddelere erişimin güvence altına alınması için kritik öneme sahip ve yüksek ithalat bağımlılığı olan ham maddelerin sürdürülebilir ve güvenilir yollardan tedariğinin güvence altına alınmasına yönelik program ve politikaların geliştirildiği yine bu teklifin gerekçeleri içerisinde anlatıldı.
Meclis'e verilen söz konusu teklifte, altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubunda yer alan madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal duruma getirilmesi halinde devletin hakkının yüzde 75'inin alınmayacağı belirtildi.
Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması ya da ruhsat sahibi veya vekili tarafından herhangi bir sebeple tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 31 bin Türk lirası, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde ise de iki katı tutarında idari para cezasının uygulanacağı bildirildi.
Teklifte, tüm yerli ham petrol üreticilerinin teşvik edileceği duyurulurken, yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmalarının önü açılacakken, yerli üretimin artması konusunda da katkılar sunulacağı aktarıldı.
Kaçakçılıkla ilgili olmadığı ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanına sahip olan şirketlere para cezasından önce ihtar edileceği bildirilirken, ihtara rağmen aykırılık durumunu gidermeyenlerin işlerinin geçici olarak durdurulacağı, devamında aykırılığı düzeltmeyenlere ise para cezasının uygulanacağı açıklandı
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Söz
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:58