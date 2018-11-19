Yerli İlaç Firması Berko İlaç, Üretim Tesislerinin Üçüncü Fazını Açtı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:42



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:42

Yerli ilaç firması Berko İlaç, üretim tesislerinin üçüncü fazını açtıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu yerli ve milli ilaç üretimi konusunda büyük bir adım atıldı. Yerli ilaç firması, İstanbul'da kurduğu ilaç üretim tesisinin üçüncü fazını hizmete açtı. Tesisin içinde bulunan Ar-Ge merkezinde yerli ilaç sanayinin gelişimi için çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarından Berko İlaç, üretim tesisinin üçüncü fazı için kurdele kesti. Hizmete alınan bu faz ile birlikte ilaç sektöründe yerlileşme adımları hızlanması amaçlanıyor. Tesisin içinde bulunan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önem verdiği milli ilaç seferberliğine büyük katkılar sağlanacak.İstanbul Sultanbeyli'de bulunan üretim tesisinin üçüncü fazının açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve İVEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, SGK Eski Başkan Yardımcısı ve İVEK Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Kuruca, İVEK Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ecz. Mehmet Domaç, Türkiye İlaç Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Celayir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi."Cumhurbaşkanı Erdoğan milli ilaca 'destek' çağrısında bulundu"Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilaç ve sağlık sektörünü çok önemsediğini ve desteklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, geçen hafta Ankara'da bir üniversitenin açılışında, ilaç ve tıbbi cihazla ilgili yerli ve milli hamleyi çok önemsediğini vurguladı ve bütün kurumlara, üniversitelere, bürokrasiye, hiçbir mazerete sığınmadan destek verin çağrısında bulundu. Bugün Sultanbeyli'de Berko İlaç çok önemli bir tesisi hizmete alıyor. Bu hem sağlık sektörüne, hem istihdama, hem de ülkemizin ihracatına çok ciddi katkı sağlayacak bir alan. Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine memnuniyetini de arttıracak önemli bir girişim. Berat Beran'ı gönülden kutluyorum." açıklamalarında bulundu."Yerli ilaç sanayimize destek verilmeli"Türkiye'de ilaç sanayisinin bir yere gelmesi için mutlaka yerli ilaç sanayiye güç verilmesi gerektiğini söyleyen Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, "Kendi çabalarımla dünyanın birçok ülkesine ürün satıyorum; ABD'ye, Hong Kong'a gidiyorum ama bu böyle olmamalı; Türkiye ilaç sanayi artık başka firmalar gibi Afrika'da fabrikalar kurmalı." açıklamalarında bulundu."Bugün gurur duyacağımız bir ilaç sanayimiz var"Türkiye'nin 1980'den sonra yerli sanayide çok iyi fiyat aldığını söyleyen Beran, "Yerli sanayimiz o parayı gerçekten sanayiye yatırdı. Bugün gurur duyacağımız bir ilaç sanayimiz var. Bu sebeple devletimiz sanayiye ayrıcalıklı yaklaşmalı. Bizlerin farkına varmalı, görmeli. Ben hayatımda, ilaçtan başka hiçbir iş ve yatırım yapmadım. Neyim var neyim yoksa bu üç binadır. Kendi gelir seviyeme göre bir hayatım, bir yaşantım yok. Bugün burada benim çocukluk arkadaşlarım, en büyük dostlarım, eskiden beri beni tanıyan benle beraber eczanemde mücadele veren kalfam ve oğlu var. Onlar, benim en büyük dostlarım. Ne çektiğimi en iyi onlar bilir, bana diyorlar ki; 'Berat Bey nihayet başardın', başardım başardım ama hala başaracak önümüzde bir yol var." dedi."Tesiste üretilecek olan ürünler, birçok pazara dünya pazarına ihraç edilecek"Açılan tesisin Türkiye'deki ilaç üretim kapasitesine anlamlı bir katkı olacağını söyleyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ise "Burada üretilen ürünlerle ülkemizde üretilen imal ürünlerin payı daha da artacak. Bir önemli adımın ise, ihracat noktasında olacağını ümit ediyoruz. Tesiste üretilecek olan ürünler, birçok pazara dünya pazarına ihraç edilecek. Bu firmamız girişimci ve yenilikçi bir ruhla hareket eden bir firma İnanıyorum ki bir çok yeni ürün burada hayat bulacak ve insanımızın istifadesine burada sunulacak. Hem Türkiye, hem firma adına önemli bir yatırım olan bu fabrika şimdiden hepimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Tesisin üçüncü fazının faaliyete geçmesiyle Berko İlaç yıllık 82 milyon kutu üretim kapasitesine kavuştu. Türkiye ilaç pazarının güçlü bir oyuncusu olan Berko İlaç, dünya markası olma vizyonuyla başta ABD ve Kanada olmak üzere 14 ülkeye ihracat yapıyor. Hizmete alınan bu fazla beraber üretimin, istihdamın ve ihracatın arttırılması hedefleniyor.