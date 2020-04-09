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Yerli imkanlarla üretilen izole kabin ve sedyeler 10 ilçeye dağıtıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tamamen yerli malzemelerden üretilen sıfır temaslı sağlık kabinleri ve izolasyonlu sedyeler, Süleymanpaşa'da bulunan hastaneler başta olmak üzere Tekirdağ'ın 10 ilçesindeki hastanelere teslim edildi.

09.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:23
Yerli imkanlarla üretilen izole kabin ve sedyeler 10 ilçeye dağıtıldı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tamamen yerli malzemelerden üretilen sıfır temaslı sağlık kabinleri ve izolasyonlu sedyeler, Süleymanpaşa'da bulunan hastaneler başta olmak üzere Tekirdağ'ın 10 ilçesindeki hastanelere teslim edildi.

Yeni Tip Korona Virüs (Covid19) salgını ile tüm imkanlarını seferbere ederek mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanlarının korunması için de yeni tedbirler geliştiriyor. Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde tamamen yerli malzemelerden üretilen sıfır temaslı sağlık kabinleri ve izolasyonlu sedyeler, Süleymanpaşa'da bulunan hastaneler başta olmak üzere Tekirdağ'ın 10 ilçesindeki hastanelere teslim edildi.

Tasarım ve üretim Süleymanpaşa belediyesine ait

Tasarım ve üretiminin tamamının Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği kabin ve sedyeler sayesinde sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki temasın en az düzeye indirilmesi ve her türlü virüsün bulaşma ihtimalinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın 10 ilçesindeki hastanelere ulaştırıldı

İlk olarak Süleymanpaşa'da 1 ve 3 numaralı Devlet Hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hastaların ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunulan sağlık kabinleri ve izolasyonlu sedyeler, Tekirdağ ilçeleri Çorlu, Çerkezköy, Saray, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy'deki hastanelere de teslim edilerek hizmete geçirildi.

Sağlık çalışanları Süleymanpaşa belediyesinin korumasında

Özellikle sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasını amaçlayan kabin ve sedyeler ile hasta ve sağlık personelinin ilk temasta birbirlerinden tamamen izole olmalarını sağlıyor. Hastane girişlerindeki sağlık kabinlerinde hastanelere gelen hasta ve hasta yakınlarının ateşlerinin ölçülmesi ve diğer ilk işlemler özel eldivenler sayesinde gerçekleşebiliyor. Yine izolasyonlu sedyeler aracılığıyla enfekte olmuş ya da şüpheli durumdaki hastaların sağlık çalışanları ile temas etmeden tedavilerine başlanması sağlanabiliyor.

"Tüm imkanlarımızla mücadeleye devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Korona virüs salgını ile mücadelede en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımızın sağlıklarının korunması en büyük önceliklerimizden biridir. Biz kendi sorumluluk sahamız içindeki hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızı korumak için tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Ayrıca sorumluluk alanımızda olmasa da Tekirdağ'ın 8 farklı ilçesindeki hastanelerimize de tamamen kendi üretimimiz olan sağlık kabinleri ve izolasyonlu sedyeleri ulaştırdık. Bu mücadele, hiçbir sınır tanımayan bir düşmana karşı verilen küresel bir mücadeledir. Dün olduğu gibi, bugünde zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. 'Biz Bize Yeteriz' Tüm kurumlarımız gibi Süleymanpaşa Belediyesi olarak bizler de tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum," diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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