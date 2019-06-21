21.06.2019 11:52
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Yerli kenevir tohumu yetiştirme çalışmaları

Yerli kenevir tohumu yetiştirme çalışmaları

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, "Şu an tohumluk ithalatına izin verilmemektedir.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, "Şu an tohumluk ithalatına izin verilmemektedir. Bu nedenle geçici bir tohum sıkıntısı yaşanmakta fakat yerel popülasyon Narlısaray çeşidinin Gökhöyük TİGEM tarafından üretilmesiyle seneye bu sorun aşılacak gibi görünmektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan, yaptığı açıklamada, kenevirin insanlık tarihinde tohumu ve lifleri için yetiştirilen ilk bitkilerden biri olduğunu aktardı.
İzmir'de de bu yıl ilk ekimlerin yapıldığını anımsatan Bakan, " Kemalpaşa , Dikili , Menemen ve Bergama ilçelerinde üreticiler nezdinde 103,4 dekar alanda ekimler yapılmıştır. Ayrıca ziraat fakültemize verilen izin ile projeleri kapsamında 475 metrekare, Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüzde ise adaptasyon denemeleri için verilen izin ile 525 metrekare alanda üretim devam etmektedir. İzin verilen koordinatlar kolluk kuvvetlerine resmi yazı ile bildirilmiş olup ortaklaşa kontroller ile hasada kadar getirilecektir." bilgisini paylaştı.
Yerli tohum çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan, şunları kaydetti:
"Islah edilen THC içeriği düşük Narlı ve Vezir çeşitleri en erken 2022 yılında tescil edilebilecektir. Lif soyma makinesi de prototip olarak geliştirilmiştir. Şu an tohumluk ithalatına izin verilmemektedir. Bu nedenle geçici bir tohum sıkıntısı yaşanmakta fakat yerel popülasyon Narlısaray çeşidinin Gökhöyük TİGEM tarafından üretilmesiyle seneye bu sorun aşılacak gibi görünmektedir."
Kaynak: AA
Kenevir , İzmir , Güncel

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