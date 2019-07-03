03.07.2019 11:41
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Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin, Miss Freedom of The World güzeli seçildi

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'a olan benzerliği ile dikkat çeken manken Gizem Şahin, Miss Freedom of The World 2019'un birincisi oldu.

Bu sene Kosava'nın ev sahipliğini yaptığı Miss Freedom of the World 2019'da Rusya, İspanya, Portekiz, Fas, Avustralya, Almanya, Güney Sudan, Fransa gibi otuz ülkeden güzeller boy gösterdi. Yarışmada 14 gün süren bir kampın ardından güzeller seçildi.

JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Final gecesinde de büyük beğeni kazanan "Yerli Kim Kardashian" olarak da bilinen Türk güzeli Gizem Şahin "Miss Freedom of The World 2019" ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi.

ELİNDEKİ TÜRK BAYRAĞINI HİÇ BIRAKMADI

Kosava'da14 gün süren kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan Gizem Şahin, diğer finalistler ile birlikte Kosava'nın milli karnaval yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş boyunca elindeki bayrağı hiç bırakmayan Türk güzeline Kosavalılar büyük ilgi gösterdi.

YETENEKLERİYLE BÜYÜLEDİ

Kosava'da TV programlarına da katılan Gizem Şahin, yetenekleriyle geceye damga vurdu. Programlarda şarkıcılık tarafını da gösteren güzele Kosovalı şarkıcılar da ilgi gösterdi.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Gizem Şahin'in yarışmada giydiği kıyafetlerin seçimini modacı Emel Yıldırım yaptı. Gizem Şahin, "Kosava'da on dört gün süren kamp boyunca çok sayıda Türkçe bilen kişiyle karşılaştım. Bana çok destek oldular ve sahip çıktılar. Kendimi evimde gibi hissettim" dedi.

Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin, Miss Freedom of The World güzeli seçildi
Magazin

YORUMLAR (9)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ne büyük gurur bizim için hemen köydeki akrabalara haber vereyim sonucu çok merak ediyolardı
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XD: KİM''E BENZİYOR. . ? :D
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EN ÖNEMLİSİ ARKA TARAFİYDİ: Onuda Göremedik Görsek Belki Benzetecektik
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HÖY57: neresi benziyor, yüzü gözü mü? yoksa. . .
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GHGHG: Böyle estetikle insana benzeyenleri güzel olarak seçenlerini de anlamıyorum ya göz problemleri var ya da güzelden anlamıyorlar.
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SERKAN: Keşke bıraksaydı, şanlı Türk Bayrağı böyle bakın her yerime bakın denilen rezil yarışmalarda gurur değil utanılması gereken bir hareket.
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ALİ: Nu kesin verir
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ZAMAN KÖTÜ..: Neyi ?
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BU KİM KARDASHİAN: İlk defa bir işe yaradı, ona benzeyen bizden birini seçtiler
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