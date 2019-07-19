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Yerli limon pazarın zam şampiyonu ilan edildi

Bilecik'te pazar tezgahlarında fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında kilosu 10 TL'den satılan limon geliyor.

19.07.2019 11:55 Yerli limon pazarın zam şampiyonu ilan edildi
Bilecik'te pazar tezgahlarında fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında kilosu 10 TL'den satılan limon geliyor.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda son günlerde fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında kilosu 10 TL'den satılan limon tane olarak 1 TL'ye satılıyor. Kilosunun ilk çıktığında 3 TL olduğunu ve şuanda vatandaşların kilo yerine tane olarak aldığını söyleyen limon satıcısı Münir Aktaş, "Limonlarımız Mersin'den yerli olarak geliyor. İlk çıktığında kilosu 3 TL olan limon fiyat şampiyonu olarak ilan edildi. Vatandaşlarımız ilk çıktığında daha fazla talep gösterirken, şuanda kilosunun 10 TL olmasından dolayı tane olarak alıyorlar. Durum böyleyken satışlarımız hamd olsun iyi gidiyor" - BİLECİK
Kaynak: İHA
Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Yaşam

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