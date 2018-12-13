Van
'ın Tuşba
İlçe Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
, Yerli Malı
Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özgökçe, mesajında, her yıl 12-18 Aralık
tarihlerinin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlandığını anımsattı.
Yerli malı tüketiminde yerel yöneticilere önemli görevler düştüğünü belirten Özgökçe, şunları kaydetti:
"Yoksullukla mücadelenin yolu yerli malı üretiminden ve kullanımından geçer. Bunun için yerli malların tercih edilmesi, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aileden başlayarak iktisat bereketiyle ve yerli ürünlerin kullanımının öğretilmesi bu asırda hayati bir önem arz ediyor. Yalnızca çocuklarımızın değil yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın bu özel ve önemli haftayı bilmesi ve farkındalık içinde olması gerekmektedir."
Dünyanın birçok ülkesinde Türk üretimi malların satıldığını ancak bu malların iç piyasada yeterli değeri görmediğini vurgulayan Özgökçe, yoksullukla mücadelenin yerli malı üretiminden ve kullanımından geçtiğini aktardı.
Özgökçe, "Halkın, mevcut milli kaynakları savurganlığa gitmeden kullanması, dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ve kazançlarımızın ülke için yatırımlarda kullanmanın yolunu açacaktır. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde Türk malı kullanmalıyız. Yatırım fırsatlarının verimli kullanılması, ülkemizde her zaman üretim miktarı ve istihdam sayısının artmasına, ekonomik göstergelerin yükselmesine olanak verecektir." ifadelerini kullandı.
Başkan Özgökçe, Tuşba'da 2014 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla yerli üretimin önünü açtıklarını da kaydetti.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:45