Yerli Malı Haftası, Akhisar Hali'nde Kutlandı

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında 3 okulun öğrencileri, Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafı ve öğretmenlerinden yerli ürünler hakkında bilgiler alan öğrencilere, meyve ve kırtasiye setleri hediye edildi. Hal içerisinde keyifli vakit geçiren öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile renkli bir hal aldı. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile Akhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Gölmarmara'dan da Namık Kemal İlkokulu öğrencileri; Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Minik öğrencilerin ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Haller Şube Müdürü Ferda Türker, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Sezgin Gazi, Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral da yer aldı. Çocuklar, haldeki dükkanları ve soğuk hava depolarını yakından gördü. Esnaflar ve öğretmenler, öğrencilere ürünlerin menşei ve faydaları hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası'na ilişkin şiirler okuyarak, Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Yerli Malına Desteği Arttırmalıyız

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, "Bilindiği gibi her yıl 12-18 Aralık tarihleri Yerli Malı Haftası olarak kutlanıyor. Geçen yıl ilk defa Salihli ve Manisa hallerine öğrencilerimizi getirerek, bu uygulamayı başlatmıştık. Bu sene 5 halimizde bu etkinlikleri yapacağız. Amacımız, yerli malını Türk malını herkesin kullanması. Öncelikle biz, kendi ürettiğimiz ve yetiştirdiğimiz malı kullanmalı ve destekte bulunmalıyız. Yerli Malı Haftası bizim çocukluğumuzdan beri okullarda kutlanırdı ama bunu biz hallerde, pazarlarda kutlansın istedik. İki yıldır gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizi, her geçen yıl geliştirerek devam edeceğiz. Hafta boyunca diğer hallerimizde de etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

Esnaf Odası'ndan Teşekkür

Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış'a düzenlenen bu etkinlik için teşekkür etti. Güral, "Yerli malının özendirilmesini ve tüketilmesini istiyoruz" dedi.

Çocuklara Hem Meyve Hem Kırtasiye Seti

Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni ziyaret eden öğrencilere etkinliğin sonunda hazırlanan meyveler ve kırtasiye setleri armağan edildi. Öğrenciler de kendileri için hediyeler gönderen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.