Yerli Malı Haftası Kutlandı

Karapınar Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 12-18 Aralık
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.
Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yerli malı kullanmanın önemi anlatıldı.
Okul müdürü Halil Saygı, yaptığı açıklamada, öğrencilere yerli malı bilinci vermek amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini söyledi.
Haftanın önemini bu şekilde öğrencilere kavratmaya çalıştıklarını ifade eden Saygı, "Bu etkinliğimizde beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemi anlatıldı. Öğrenciler aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştı. Emeği geçen veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.
Karapınar
Kaynak: AA