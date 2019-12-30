Haberler » Güncel » 'Yerli malı haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi - Haber

'Yerli malı haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi

'Yerli Malı Haftası'nda 5 öğrenci zehirlendiDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede kaldırıldı.

30.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:04
'Yerli Malı Haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi
'ın ilçesinde 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede kaldırıldı.
Olay, bu sabah saatlerinde Ergani ilçe merkezindeki Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 5'i kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
'Yerli malı haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi

Yerli Malı, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54   Şehit Fethi Sekin'in kabrine giden yola asfalt - Haber
14:53   Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti - Haber
14:53   /fotoğraf/ Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu (1) - Haber
14:53   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Haber
14:53   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:54:44