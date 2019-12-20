Yerli Malı Haftası'nda anlamlı ziyaret

Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Yerli Malı Haftası nedeniyle komşuları olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin bu anlamlı ziyareti duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü yaşlılarımıza hizmet verdiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne komşu ziyareti yapıldı. Merkezin hemen yanında bulunan Salih Avgın Paşa Ortaokulu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler evlerinde yaptırdıkları yiyeceklerle birlikte yaşlılarımızı ziyaret ederek ikramlarda bulundular.



Yaşlıların ellerini öpen ve hatırlarını soran öğretmen ve öğrenciler, büyüklerinin dualarını aldılar. Bu anlamlı ziyaret nedeniyle oldukça duygulanan ve çok mutlu olan ulu çınarlar, Salih Avgın paşa Ortaokulu'na çok teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA