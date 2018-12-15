Yerli Malı Haftası'nda Yemen'deki Kardeşlerini Unutmadılar

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir grup öğrenci, Yerli Malı Haftası dolayısıyla biriktirdikleri harçlıklarını, Türk Kızılayı aracılığıyla Yemen'e gönderdi.Gazi Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, bu etkinlikle Yemen'de yaşanan açlık dramına dikkat çekmek istedi.Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in Türkiye'ye fiziki olarak uzak olmasına rağmen gönül bağı olarak çok yakın olduğunu söyledi.Yılmaz, Yemen'de Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre her on dakikada bir çocuk öldüğünü belirterek, öğrencilerin bu durumu öğrendiklerinde onlara yardım etmek istediklerini anlattı.Öğrencilerden İrem Aktaş da açlık çeken Yemen'deki çocuklara yardım etmenin iyi bir duygu olduğunu söyledi.Öğrenci Ali Rıza Sürer de "Anneler, ağaç yapraklarını pişirip, çocuklarına avuç avuç yediyorlar. Yemenli kardeşlerimiz için para yardımında bulundum. Herkes böyle yaparsa oradakiler aç kalmaz." dedi.Toplanan paralar, Yemen'e yardım malzemesi olarak gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.