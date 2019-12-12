Yerli Malı Haftası'nda yerel üretim vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel üretimin önemini vurgulayarak "Biliyoruz ki bu üretim, bilgiyle donatabilirsek, bilgiyle besleyebilirsek güçlenecek ve çeşitlenecek. Bu nedenle mutlaka tarım konusunda ihtisaslaşmış eğitim kurumlarına ihtiyacımız var" dedi. Soyer, İzmir'de tarım lisesi ve üniversitesi kurmak için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Yerli Malı Haftası kapsamında İzmir'in Buca ilçesindeki sebze ve meyve halinde İzmir Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) tarafından üçüncüsü düzenlenen etkinlikte konuşan Soyer, yerel üretimin önemine vurgu yaparak "Yerlileştirmeye ve yerelleştirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biliyorum vatan sevgisi üretimi güçlendirmekle mümkün. Aksi takdirde hamasetten öteye geçmiyor. Biz İzmir'de üretimi güçlendirmek, küçük üreticimizin önünü açmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA OSB KURULDU

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Yerli Malı Haftası'nın Türkiye'ye özgü olduğunu ifade ederek bu haftayı "ülkenin zor günlerinde ortaya çıkmış, halkımızı tutumlu davranmaya, tüketirken kişisel ihtiyaçlar kadar ülke ekonomisine de dikkat etmeye ve olabildiğince yerli ürünler kullanmaya teşvik eden, çoğumuzun çocukluğumuzdan beri hatırladığı güzel bir etkinlik" olarak tanımladı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri projesinde farklı kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekerek projenin sonuç vermeye başladığını dile getirdi. Özgener, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişilik kazanarak kurulduğunu ifade etti. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ise hafta boyunca İzmir'de çeşitli okullarda yaklaşık 12 bin öğrenciye meyve dağıtılacağını söyledi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe katıldı.