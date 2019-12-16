Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı haftası ne zaman? En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri!

Yerli ürünlerin kullanımın teşviki için ilan edilen Yerli Malı Haftası okullarda yalan Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve diğer özel aktivitelerle kutlanıyor. Peki Yerli Malı haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? İşte En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı haftası şarkısı…

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

YERLİ MALI HAFTASI ŞARKISI

Yerli malı yiyelim, yerli malı loy loy.

Yerli malı giyelim, haydi arkadaş.

Yerli malı alalım, yerli malı loy loy.

Yerli malı satalım, haydi arkadaş.

Yerli malı alalım, yerli malı loy loy.

Yerli malı satalım, haydi arkadaş.

Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy.

Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.

Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy.

Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.

EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Dağla ova çay nehirde

Her Türk yerli malı alır

Hem köylerde hem şehirde

Her Türk yerli malı alır

Hep paramız bizde kalır

Denizleri balık dolu

Tuz üretir birçok gölü

Gülistanda açar gül

Her Türk yerli malı alır

Hep paramız bizde kalır

Çulu kilim halı da var

Petek petek balı da var

Gecekondu yalı da var

Her Türk yerli malı alır

Hep paramız bizde kalır

Altta toprak üstümüz gök

Olur, ise gözümüz tok

Yabancıya ihtiyaç yok

Her Türk yerli malı alır

Hep paramız bizde kalır

İthal malı ülkem neyler

Kalkındırmaz bizi eyler

Mahir bunu böyle söyler

Her Türk yerli malı alır

Hep paramız bizde kalır

Mahir Başpınar

EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Herkese kutlu olsun, yerli malım her haftam,

Sebze, meyve çok şeyim, tatlarına doyamam…

Fındık, fıstık, leblebi, ülkemde yetişiyor,

Hurma incir ve ceviz, çeşitlerim bitmiyor…

Yerli malım çok zengin, ektiklerim büyüyor,

Dışarıdan almama gerek bile kalmıyor…

Mehmet Tevfik Temiztürk

EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Bu haftayı hep, beraber kutlayalım.

Yerli malları ile,iftihar duyalım.

El birliği,gönül birliğiyle olalım.

Huzur ve mutluluğu,birlikte bulalım.

Paramızı,zamanımızı,boşa harcamayalım.

İktisat edip,kanaatkar olalım.

Zengin olup,vatan için çalışalım.

Huzur ve mutluluğu,birlikte bulalım.

Her şeye bizde, emanettir bilelim.

Doğru ve güzele, beraber gidelim.

Çok çalışıp dışarı, ihraç edelim.

Huzur ve mutluluğa,birlikte gidelim.

Osman Karahasanoğlu

EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Sıra Masa tahtamız,

Yerli malı haftamız,

Yerli ürün yenerek,

Kutlansın bu haftamız.

Yerli malı Türk malı,

Her zaman kullanmalı,

Neşe ile bu hafta,

Daima kutlanmalı.

Yerli malı yiyelim,

Giysisini giyelim,

Gurur ile her zaman,

Biz Türk'leriz diyelim.

Ümüt Güngör

EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Kendi yağı ile kavrulmalı.

Çalışmalı öğünmeli,

alnı açık başı dik olmak için,

yerli malı kullanmalı.

Oçağımın dumanı,

ormanımın.

Atlarımın yemleri,

cayırımın.

Yüreğinin türküsü,

bayrağımın.

Anaların gaykısı,

istikbalin,

sancısı istiklalin

olmalı.

Yerli malı kullanmalı.

Necati Gedikoğlu