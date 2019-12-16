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Yerli Malı Haftası'nı kutladılar

Ayşegül Arsoy İlkokulu 2-A Sınıfı öğrencileri yerli malı haftasını düzenledikleri etkinlikle kutladılar.

16.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:34Yerli Malı Haftası'nı kutladılar

Her yıl 12-18 tarihleri arasında kutlanan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Ayşegül Arsoy İlkokulu küçük öğrencileri sınıfta tören düzenledi. Kutlama programında okul öğrencilerinden Sema Bayram, Elif Aktaş, Ecrin Balandı, Rusem Karakaya, Ozan Ege Gökdemir günün anlam ve önemini belirten yazı ve şiirler okudu.

Ayşegül Arsoy İlkokulu 2-A sınıf annesi Zahide Balandı yaptığı açıklamada: Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın önemini kavrayarak mahallemizdeki bakkal amcadan alışveriş yapmayı, kredi kartı kullanımı ve cep telefonu konuşmalarımızda daha dikkatli ve tasarruflu kullanılmasını bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Her ne kadar gelirlerimiz ile geçinmekte zorlanıyorsak da ihtiyaçlarımızı önceden planlayarak, gereksiz ve fazla tüketim yapmak yerine, çocuklarımıza tutumlu olmayı öğretmeliyiz. Tüm Afyonkarahisarlıları üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi üzerinde düşünerek, çevremizdekileri bilgilendirerek ithal edilen pahalı yabancı

mallar yerine, Türkiye'de üretilen barkot numarası 869 ile başlayan yerli üretim mallarını tercih ederek, yerli sanayimizi desteklemek için çaba göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.


Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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