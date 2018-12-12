Yerli Malı Haftasında Anlamlı Kermes

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:48



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:48

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "Yerli Malı Haftası Kermesi" düzenleyerek toplumsal farkındalık adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Etkinliğe; Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin katılarak öğrencilere destek oldu. Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, Türk Birliği Topluluğu, Kültür Topluluğu, Geleneksel El Sanatları Topluluğu ile Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından düzenlenen kermeste öğrenciler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları ürünlerin satışından elde ettikleri gelirin bir kısmını şehit ailelerine, bir kısmını da Düzce'nin Mamure köyündeki anaokulunun tefrişatında kullanılmak üzere bağışlayacak. "Yerli Malı Haftası Kermesi" ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, hem şehit ailelerine hem de eğitime katkı sağlayarak sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine de destek oldu. - DÜZCE