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Yerli "Maniye" domatesinin ekim dönemi başladı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin ekim döneminin geldiğini belirterek, bu ürünü çok farklı bir noktada tuttuklarını söyledi.

Yerli
05.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:11
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin ekim döneminin geldiğini belirterek, bu ürünü çok farklı bir noktada tuttuklarını söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 150 yıldır üretilmeyen "Maniye" isimli yerli domates 2014 yılından itibaren yeniden yetiştirilmeye başlamıştı. Yerel çeşitler arasında bulunan maniye domatesinin hasadı Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kendine has koku ve tadı ile sofraların vazgeçilmezi durumunda olarak yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, bitkisel üretimde üretim sezonun başladığını, Karabük yöresinde 3 tane önemli ürünün bulunduğunu ifade ederek, "Bunlar Safranbolu safranı, Safranbolu çavuş üzümü ve Safranbolu maniye domatesi" dedi.

"Maniye domatesini çok farklı bir noktada tutuyoruz"

Maniye domatesinin ekim döneminin geldiğini açıklayan Ayvalık, "Yerel çeşitlerimiz damak tadı ve aroma olarak her zaman için sofralarda aranan bir çeşittir. Maniye domatesini çok farklı bir noktada tutuyoruz. Maniye domatesi şekil, büyüklüğü, aroması gerekse tadı noktasında farklı bir çeşidimizdir" diye konuştu.

Ayvalık, üreticilerin maniye domatesinin tohumlarını atmayıp kurutarak bir sene sonraki üretim için kullanabileceklerini hatırlattı.

"Maniye domatesini tanıtmamız lazım"

Üreticilerin evlerinin birkaç metrekare bahçelerinde dahi olsa maniye domatesinin fidelerini alıp yetiştirmelerini arzu ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: "Maniye domatesini yaşatmamız, tanıtmamız ve devam ettirmemiz lazım. Hasadı temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Bunların tohumlarını kendileri alıp saklamaları lazım. Bir sene sonraki üretimde kullanmaları bizim için çok önemli." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Ayvalık, Güncel, Haber

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