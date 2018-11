Yerli Metalde Hedef Büyüyor

Bünyesinde Flatelli, As Royal, Stella, Star, Formet Çelik Kapı gibi markaları barındıran Formet Group, özellikle Avrupa ülkelerinden aldığı siparişler ile şimdiden 2018 yıl sonu ciro hedeflerinin üzerine çıktı.

Toplam 100 bin metrekarelik alanda üretimini Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içinde entegre olarak gerçekleştiren Formet Group markalarının yıllık üretim kapasitesi 240 bin adedin üzerinde. Türkiye geneline yayılmış yarı mamül ve mamül ürünleriyle yüzde yüz yerli üretim yapan Formet Group'un markaları 300'ü aşkın showroom ve dünyanın 30'a yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Kayseri'deki sekiz işletmeden biri olan Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (FORMT) halka arzı 14-15 Mayıs 2018'de gerçekleşmişti.

Formet Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen Formet Group'un faaliyetlerini şöyle değerlendiriyor: Formet Group olarak her ne kadar Türkiye'nin büyük çelik kapı üreticisi olarak bilinsek de çelik kapı ve ahşap iç mekan kapıları üretiminin yanında dayanıklı tüketim malları üretimi, pazarlaması ve satışı ile de Avrupa'yı fethetmeyi başardık. Sadece çelik kapıda değil, dayanıklı tüketim ürünlerinde özellikle ısıtıcı ve pişirici grubunda Flatelli markasıyla tam boy fırınlar, ankastre ocak ve fırınlar, set üstü ocak ve fırınlar, mini&midi fırınlar, elektrikli ısıtıcılar, doğal gaz ısıtıcıları, radian ısıtıcılar ve seramik ısıtıcılar ile üretim hattımızı geliştirdik ve bu segmentlerde de büyümeye devam etmeyi planlıyoruz.Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olan deneme amaçlı üretimlerine başladığımız metal dekoratif ürünler kapsamında ise ayakkabılıklar, posta kutusu, dekoratif metal ofis dolapları ve masa-sandalye tasarımlarımızla Avrupa ülkelerinden özellikle Fransa'dan ürünlerimize gelen talep miktarının her geçen gün artması bekleniyor. Bant sistemi üretim hattımız ve özellikle sektörde hiçbir firmada olmayan kalıp yatırımlarımız ile üretim hacmimizi artırarak büyümemizi sürdüreceğiz. Kurulduğumuz günden bu yana, hem üretim adetleriyle, hem ciro anlamında her yıl büyüme kaydettik, 2015 yılı sonunda, ülkemizin en eski beyaz eşya markalarından As-Royal'i de Formet Group bünyesine katarak, ısıtıcı – pişirici ve metal dayanıklı tüketim malları üretimine de girerek üretimimizde çeşitliliği artırdık. Metal işleme zaten tecrübeli olduğumuz bir sektördü, bilgi birikimimizi bu sektöre de aktardık. Ayrıca bünyemizde pek çok kadın çalışan istihdam ederek, hem kadın işçiliğindeki inceliklerin ürünlerimize yansımasına, hem de ülkemiz ekonomisinde özellikle sanayi sektöründe kadın çalışanların daha aktif rol oynamalarına katkı sağlıyoruz.

Amerika'ya da yüzde yüz Türk malı ürünler satacağız.

Halka arz sonrası Formet'in (FORMT) performansını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen şunları belirtti: "Şirketimizin halka arzı 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşmiş, hisse senetlerimiz 22 Mayıs 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da (BİST) FORMT koduyla işlem görmeye başlamıştır. Ciro hedeflerimizin artırılması kapsamında şirketimizle Cezayirli bir firma arasında ilk etapta 738.000 ABD Doları tutarında doğalgaz sobası satışı için akreditifli satış sözleşmesi imzaladık. Öte yandan ihracatımızı artırmak için yurtdışında beyaz eşya dağıtıcısı büyük şirketler ile görüşmelerimiz sürüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daha fazla ihracat oranımızda artış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay Uzakdoğu'nun en büyük, dünyanın da 3 büyük fuarlarından biri olan 61 yıldır Çin'de düzenlenen Canton Fuar'ında büyük ilgi gördük. Sektördeki model ve ürün çeşitlerimizle müşterilerimizin beklentilerini memnuniyetle karşılayabiliyoruz" dedi.

Gelecek projeksiyonlarına da kısaca değinen Mustafa Sezen, çelik kapıda Avrupa'da gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarını gelen talepler doğrultusunda artırmayı ve özellikle en çok kapı ithal eden ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmayı düşündüklerini söyledi. Almanya, İngiltere, Japonya ve Fransa'da ise ısıtıcı, pişirici grubundaki özgün tasarım ve modelleri içeren zengin ürün gamıyla yüzde yüz yerli bir marka olarak dünya çapındaki tanınırlıklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.