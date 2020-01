Yerli mi yabancı oyuncu mu? Türk futbolculara en fazla süre veren Sivasspor ilk yarının lideri

Türkiye Futbol Süper Ligi'nde bir takımda oynayabilecek yabancı oyuncu sayısı her zaman tartışma konusu. Yabancı sayısının düşürülmesini isteyenler de var; sınırsız yabancı talep edenler de. 2019-2020 sezonunun ilk devresini lider kapatan Demir Grup Sivasspor maçlarında Türk futbolculara en fazla süre veren takım oldu. Sahada kaldığı dakikalar hesaplandığında Sivasspor yerli futbolculara yabancılardan daha fazla süre veren tek takım oldu. Galatasaray ise oynadığı maçlarda yabancılara en fazla süre veren takım oldu. Dört büyükler içinde Türk futbolculara en fazla süren veren takım ise Fenerbahçe. Tüm takımların ortalamasına bakıldığında ise Türk oyuncular sürenin yüzde 35'ini, yabancılar ise yüzde 65'ini aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde her takımdaki oyuncuların toplam ne kadar sahada kaldığının istatistiklerini açıkladı. Bu verilerden 17 maç sonunda her takımdan maçlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular ve yabancı oyuncuların kaç dakika sahada kaldığını hesaplamak mümkün. Buna göre ilk yarıda Türk vatandaşı oyunculara en fazla süreyi Demir Grup Sivasspor verdi. Sivassporlu oyuncular 17 maçta uzatmalarla birlikte toplam 16 bin 788 dakika süre aldı. Bu sürenin 8 bin 758 dakikasını Türkler, 8 bin 30 dakikasını ise yabancı futbolcular oynadı. Bu da Sivasspor'da sürenin yüzde 52,2'sini Türk oyuncuların yüzde 47,8'in ise yabancıların aldığını gösteriyor.