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Yerli milli kamikaze drone "kargu" savaşa hazır halde

açıklamalarda bulundu.

18.09.2019 17:22Yerli milli kamikaze drone
açıklamalarda bulundu. İkinci, şunları söyledi:

"Kargu'nun ilk versiyonunu 2018 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Şu anda başarıyla kullanılıyor. Ama bunlar teknik kullanım olarak teslim edilmiş durumda. Yine 2018 yılında 30'dan fazla 'Kargu' İHA'mızı sürü olarak uçurabilmeyi ve görev yaptırabilmeyi başarabilmiş ilk firmayız. İnşallah çok yakın zamanda 'Kargularımız' sürü teknolojisine sahip olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yakın zamanda sürü halinde uçan, kendi görevlerini sürü halinde yerine getirebilen, otonom, yapay zekaya sahip olan platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmuş olacağız."



- İstanbul

İstanbul, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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