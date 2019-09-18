Haberler » Güncel » Haber

Yerli milli kamikaze drone "kargu" savaşa hazır halde

açıklamalarda bulundu.

18.09.2019 17:25Yerli milli kamikaze drone
açıklamalarda bulundu. İkinci, şunları söyledi:

"Kargu'nun ilk versiyonunu 2018 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Şu anda başarıyla kullanılıyor. Ama bunlar teknik kullanım olarak teslim edilmiş durumda. Yine 2018 yılında 30'dan fazla 'Kargu' İHA'mızı sürü olarak uçurabilmeyi ve görev yaptırabilmeyi başarabilmiş ilk firmayız. İnşallah çok yakın zamanda 'Kargularımız' sürü teknolojisine sahip olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yakın zamanda sürü halinde uçan, kendi görevlerini sürü halinde yerine getirebilen, otonom, yapay zekaya sahip olan platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmuş olacağız."

Görüntü Dökümü:
----------------------
İkinci'nin açıklamaları
KARGU'nun görüntüsü
Detaylar



- İstanbul

İstanbul, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Muğla ukraynalı anneden boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını kaçırdığı iddiası
19:17 Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu
19:16 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...
19:16 Antalya eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı
19:15 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:13 ZEKA'dan Manisa'nın geleceğine büyük destek
19:13 Gaziosmanpaşa'daki motosikletli saldırganların kaçma anı kamerada