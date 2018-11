Yerli Mobil Uygulamalar Kadın Girişimcilere Emanet"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:06



MUSAB TURAN - Türkiye'de nitelikli iş gücünü geliştirmeye yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini hayata geçiren Turkcell, projede başarılı olan kadın yazılımcılara BiP, TV+, paycell, Dergilik, Lifebox gibi mobil uygulamalarını emanet ediyor.Proje ortağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte 60 şehirde bin 400 kadına ulaşan Turkcell, projede başarıya ulaşmış kadınlara, "Benim kullanımdaki uygulamalarımı incele, test et. Öğrendiklerin ve yeteneklerin doğrultusunda bize hatalarımızı göster" çağrısında bulunuyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Turkcell'in geçen yıl başlattığı "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"ne başvuran 660 idealist kadın arasından öne çıkan 100 kadın girişimci, Turkcell'in yerli uygulamalarındaki hataları bularak raporlamak üzere istihdam ediliyor.Toplam 60 şehirde, bin 400 kadınla başlayan proje kapsamında bin 836 saat sınıf içi eğitimve 46 bin 200 saat online eğitim yapıldı. Bunların ardından ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri çıktı ortaya.Eğitim ve yeteneklerini birleştirerek, dünyaya meydan okuyan yerli ve milli uygulamalarının başarılarını test eden kadın girişimciler arasında ev hanımları da var, bir kurumda çalışanlar da. Anneler de var genç kızlar da... Bu kadınların ortak noktası yazılım konusunda çeşitli projeler üzerinde çalışmaları.İdealist kadın yazılımcıların hikayeleriSöz konusu kadın yazılımcılar Türkiye'nin yerli ve milli 20'ye yakın uygulamasını elden geçirdiler. Mühendislerin geliştirdiklerini, son kullanıcı olarak testettiler ve bu uygulamalarda tam bin 600 adet iyileştirme sundular. Bu emekleri karşılığında para da kazandılar.Kayseri'de yaşayan 36 yaşında ve 2 çocuk annesi Elif Göktaş, aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıfta okuyor. Önce çocuk yapıp sonra kariyerine devam eden bir kadın olan Göktaş, mobil yazılıma ilgi duyduğunu belirtti.Göktaş, şunları söyledi:"Ben tasarımla uğraşıyordum. İnsanların benden istediklerini yapıyordum ama artık şunu fark ettim: İnsan bazen neler beklediğini bilemeyebiliyor. Ben kullanıcı gözüyle bakıyorum. Herhangi bir web sitesinde neler olabilir, neler gerekebilir, neler eklenebilir? Yani test aşamalarını artık bir kullanıcı gözüyle yaparak o şekilde teslim ediyorum yaptığım herhangi bir web sitesini de. Bu sayede bir şeylerin içinde olmak için can attığımı hissediyorum.""Bir uygulama var, zaten siz onu kullanıyordunuz ama artık test ediyorsunuz"Şanlıurfa'da yaşayan Kübra Bozkurt, insanlara fayda sağlayacak, sosyal içerikli girişimler üretmek istediğini belirterek, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir proje üzerinde çalıştığını söyledi.Bozkurt, asıl hedefini "İnsanların monotonluğa kapılmamaları için proje geliştirmek, insanları plaza hayatından kurtarmak." diye tanımladı.Girişimci olmak ve kendi şirketini kurmak isteyen Bozkurt, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi sayesinde Şanlıurfa'da TOBB ile irtibat kurduğunu, Turkcell ile hayata güzel bir başlangıç yaptığını kaydetti.Görme engelli öğrenciler için geliştirdikleri proje ile Manisa'da Engelsiz Bilişim Kongresi'nde ödül aldıklarını anlatan Kübra Bozkurt, bu girişimi büyütüp sosyal fayda sağlamayı planladığını ifade etti.Bozkurt, mobil uygulamaları test etmekle ilgili, "Bir uygulama var, zaten siz onu kullanıyordunuz ama artık test ediyorsunuz. İçindeki hataları biliyorsunuz. Eğer siz söylerseniz düzeltilebileceğini biliyorsunuz. Değişimi görünce buna kendimizin vesile olduğunu görmek gerçekten motive eden ve heyecan verici bir süreç." yorumunu yaptı."Bir anda kendimi yazılım döngüsünün içinde buldum"Uşaklı ve 37 yaşında olan İlay Nursen Fidan ise iş hayatında orta düzey yönetici olarak 10 yıllık deneyime sahip. Fidan, "Kamu Yönetimi mezunuyum. Şunu fark ettim ki, aslında bilgisayar, veri ile uğraşmayı seviyorum ve detaycı bir yapıya sahibim. Geleceği Yazan Kadınlar ile tesadüfen bilişim alanına girdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'ndan (İSMEK) eğitim aldım. Bir anda kendimi yazılım döngüsünün içinde kodlama üzerine programlama yaparken buldum." diye konuştu.Şimdi Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi aldığını aktaran Fidan, Hesabım, Yaani ve Paycell uygulamalarının kontrolünü yaptığını ifade ederek, "Gün içerisinde hem Turkcell hem de Türk Telekom kullanıcısı olarak iki farklı noktadan uygulamaları test ediyorum. Böylece karşılaştırma yapabiliyorum." bilgilerini verdi.Trabzon'da Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren ve şu anda Ege Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi olarak devam eden Dilşat Kübra Can, TV+ ve UpCall uygulamalarının kontrolünü yaptığını söyledi.Can, bazı işletim sistemlerinin TV+'da kullanılamadığını fark ettiğini ifade ederek, bu durumun güvenlikle ilgili olduğunu ve şifreleme anlamında bir algoritma geliştirilerek çözülebileceği önerisini getirdiğini kaydetti."Daha fazla insanla tanışma imkanım oldu"Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Koç, Yaani ve Lifebox'ı test ettiğini ifade Mobil uygulama geliştirmede ilerlemek isteyen Ceyda Koç, mobil uygulamaları test edenler için kullanılan "Testçi"lik için şu ifadeleri kullandı:"Bu iş bana çok güzel kapılar açtı. İş hayatında ve stajyerlik alanında avantajlar sağladı. Bulduğumuz hatalar ve uygulamaların gelişimi çok büyük bir değer. Öğrenci olarak maddi destek de sağlıyor. Daha fazla insanla tanışma imkanım oldu."Kayseri'de yaşayan Mervenur Değirmenci, fizy ve BiP ürünlerinin kontrollerini yaptığını belirterek, Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında geliştirdiği ürün için belediyelerle görüştüğünü söyledi. Değirmenci, "Uygulama test uzmanı olarak Kendimi gösterebilme, fikirlerimi iletebilme ve değerlendirilme şansını elde ettim. Milyonların kullandığı uygulamalara dokunuyorum. Bu benim için çok büyük bir katma değer." diye konuştu."Yaratıcılığımı körükledi"Aydın'da yaşayan Suzan Sezgin de, Pamukkale Üniversitesi'nde okurken Bilgisayar Öğretmeni olmayı planladığını ifade ederek, "Artık farklı planlarım var. Turkcell'in uygulamaları dışında diğer uygulamalarda da hata arıyor, onların açığını yakalamaya çalışıyorum. Hayata daha ayrıntılı bakmaya başladım." değerlendirmesini yaptı.Sezgin ayrıca, "BiP bugün inanılmaz yerlere geldi ve bunda bizim katkımız olduğu için gurur duyuyorum." dedi.İzmirli Şebnem Demircan ise meslek lisesinde bilişim okuduğunu belirterek, okulda proje takım lideri olduğunu söyledi.Demircan, Bilişim Olimpiyatı'na katılarak Dünya 2'nciliği ödülünü elde ettiğini hatırlatarak, okul dönemi boyunca TÜBİTAK dahil birçok proje ile finallere kaldığını ve çeşitli ödüller aldığını kaydetti. Yaani ve BiP testlerini yapan Şebnem Demircan, "Turkcell uygulama test uzmanı olmak yaratıcılığımı körükledi, motivasyon oldu. Maddi özgürlüğümü elime aldım." ifadelerini kullandı."Test uzmanlarımızla yazılımda kadın gücünü gösterdik"Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Geleceği Yazan Kadınlar projesinin önemli bir halkası olan test uzmanı kadınlar ile çok güzel bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:"TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile 1 yıllık eğitim süreci gerçekleştirdik. Amacımız kadınları yazılım konusunda eğitmek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmaktı.Test uzmanı kadınlarımızla konuştuğumuzda, çok doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Kendi kariyer yolculuklarında, öz güven kazanmak, yaratıcılıklarını perçinlemek ve hayata daha ayrıntılı bakmak açısından kadınlarımıza katkılar sağlayan bu proje ile Türkiye'ye önemli bir insan kaynağını da kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz."