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Yerli muzda 700 bin ton rekolte hedefi

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'de yerli muzda bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor.

01.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:33
Türkiye 'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin 'de yerli muzda bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor.
Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş , AA muhabirine, ilçede yılın 12 ayı muz üretimi yapılabildiğini söyledi.
Daha önce Türkiye'de kişi başı muz tüketiminin yıllık 2,5 kilogram olduğunu belirten Gümüş, bunun 8 kilograma çıktığını ve artarak devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.
Gümüş, tarım alanında muz üretiminin çok istikrarlı bir şekilde geliştiğini ifade etti.
Türkiye'de yılda yaklaşık 800 bin ton muz tüketildiğini anımsatan Gümüş, şunları kaydetti:
"Aşağı yukarı bunun yüzde 80'ini yerli üretim olarak biz karşılıyoruz. 1990'lı yıllarda bu üretim yüzde 15'ti. Hükümetimizin muz ithalatında izlemiş olduğu politika bugün bizi bu seviyelere taşıdı. 2018 yılında 450 bin ton civarında bir üretime sahiptik. 2019 yılında ise bu üretimimizi 100 bin ton civarında artırarak 550 bin tonun üzerine çıkardık. Bu yıl da 650-700 bin ton civarında üretim hedefimiz var."
Gümüş, muzun ilerleyen günlerde sanayiciler tarafından da tercih edilen ve ihraç edilebilen bir ürün haline geleceğini sözlerine ekledi.
Muz üreticisi Nuri Özgün ise 14 yıldır 6 dönümlük bir arazi üzerine kurduğu serada muz ürettiğini belirterek, "Geçen yıl 25-30 ton muz aldım. Bu da bana ortalama 130-140 bin lira arasında bir kazanç sağladı. Bu yıl da 4 dönümlük bir arazi daha hazırladım. Kredi çekip oranın sera yapım aşamasına geçeceğim. Ağustos ayında yapacağım yeni seralarla 40 tonun üzerinde verim almayı hedefliyorum." dedi.
Özgün, vatandaşların sağlıklı bir şekilde meyve tüketebilmeleri amacıyla muzu sera ortamında doğal yollarla yetiştirdiklerini söyledi. Yerli muzda 700 bin ton rekolte hedefi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Mersin, Anamur, Gümüş, Ekonomi

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Yerli muzda 700 bin ton rekolte hedefi
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