Yerli Otomobil 3. Seviyeye Hazır Otonom Araç Olacak"

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Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "2022'nin ortasında dış dünyadaki araçlar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladığında biz de elektrikli aracımızı piyasaya sürmeye başlayacağız. ve buradaki araç 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak." dedi.Karakaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, yerli otomobil üretimi konusunda kendisine zamanlamanın doğru olup olmadığı, fırsatların bulunup bulunmadığını ve bu işin nasıl yapılacağı gibi soruların sıklıkla yöneltildiğini dile getirdi.Yerli otomobil için potansiyel bir pazar bulunduğunu aktaran Karakaş, "Evet bir fırsat var çünkü otomotiv sektörü bir dönüşümün içerisinde. Dolayısıyla bizim bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. İkincisi bir pazar var mı? Evet var, hatta otomobilden daha fazlası için bir pazar var. Zaten bizim yola çıkış noktamızda biz hep aynı ifadeyi kullanıyoruz. Biz otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık diyoruz." ifadelerini kullandı."Elektrikli araçlar içten yanmalı araçların yerine geçecek"Dünyadaki mega trendleri 3 boyutta ele aldıklarını belirten Karakaş, "Bunun birincisi teknoloji boyutu, ikincisi sosyal boyutu, üçüncüsü de son zamanlarda daha fazla ortaya çıktığını gördüğümüz kanun yapıcıların aldığı pozisyonlarla gelişen bazı trendler var. Önce teknolojiden başlayalım. Batarya teknolojisindeki gelişmelerle elektrikli araçların gerek menzili gerekse verimliliği hızla artıyor ve bu nedenle içten yanmalı araçların çok hızlı bir şekilde yerine geçerek onları hayattan silecekler. İkincisi sensör teknolojisindeki, yapay zekadaki gelişmelerle kendi kendine gidebilen araçlar artık mümkün. Bunu tasarlayabiliyor, görebiliyor ve planlayabiliyoruz." dedi.Karakaş, yakın gelecekte dijitalleşmeyle beraber otomobillerin her bir parçasının tamamıyla bağlantılı olacağına dikkati çekti.Sosyal açıdan bakıldığında çok bariz şekilde paylaşım ekonomisinin yükselişte olduğunu dile getiren Karakaş, "Otomobil burada daha ziyade araç kiralama ve paylaşımı olarak kendisini gösteriyor. Dolayısıyla özellikle akıllı şehircilikte bu tür çözümler önem kazanacak. Metropolleşme deyince Türkiye dünya ortalamasının üzerinde hızlı bir şekilde şehirleşiyor. Akıllı evler, akıllı binalar ve akıllı şehirler aynı zamanda kanun yapıcılarla beraber oyunun kurallarını yeniden belirliyorlar." diye konuştu."2022 yılını ürün lansmanını yapacağımız yıl olarak belirledik"Mehmet Gürcan Karakaş, otomotiv pazarının büyümeye devam ettiğini, ancak sektörün dijital dönüşüme kesinlikle ayak uydurması gerektiğini söyledi.Dünya genelinde elektrikli ve otonom araçlarda büyük gelecek görüldüğünü ve bu alanlar için çok büyük bütçeler ayrıldığını vurgulayan Karakaş, "2022'den itibaren piyasaya tamamıyla elektrikli araç tabir ettiğimiz yani doğuştan elektrikli olarak tasarlanarak girecek araçların sayısı artıyor. Biz bu nedenle 2022 yılını şirketimizin ürününün lansmanını yapacağı yıl olarak belirledik." dedi.TOGG olarak öncelikli olarak 2 hedefle yola çıktıklarını anlatan Karakaş, şöyle devam etti:"Birincisi Türkiye'nin teknolojisine ve markasına sahip olduğu küresel alanda rekabet edebilecek elektrikli aracı üretmek. İkincisi yeni dünyada dönüşüm içerisinde aktif bir rol oynayarak Türkiye'nin modern mobilite eko-sistemini kurmak üzere yola çıktık. Biz proje planımıza baktığımız zaman bu 15 yıllık bir projedir. Ülkemizde belki çok fazla alışık değiliz bu tür uzun süreli projelere ama bunlar uzun soluklu projelerdir. Cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğiyle 5 özel sektör temsilcimiz, babayiğitler bir araya geldiler ve Türkiye'nin otomobil girişim grubunu oluşturdular. Daha sonra tamamıyla profesyonel olarak bir ekip oluşturuldu ve dünyadaki en iyi örnekleri hatta kötü örnekleri inceledik. ve bunun sonucunda 48 aylık bir ürün geliştirme süreci ortaya çıktı. ve biz bunu saat gibi tıkır tıkır işliyoruz şu anda.""Sürdürülebilir bir başarı için ihracat yapacağız"Karakaş, Türkiye'nin küresel anlamda rekabet edebilecek bir marka oluşturmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:"Ve geldiğimiz noktada aracın üzerindeki teknik detayları birebir, ki 900 bine yakın özellik var, bunları belirliyoruz, tanımladık hatta. ve 2022'nin ortasında dış dünyadaki araçlar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladığında biz de elektrikli aracımızı piyasaya sürmeye başlayacağız. ve buradaki araç 3'üncü seviyeye hazır otonom bir araç olacak. ve bir tane yetmez diyerek bir portföy oluşturmamız lazım dedik, seçim basketine girebilmemiz için hedef kitlelerimize göre yeni modeller üzerinden de çalışmamız lazım. ve tabii ki sürdürülebilir bir başarı için ihracat yapacağız. Bu nedenle zaten küresel anlamda rekabet edebilen bir markadan bahsediyoruz."