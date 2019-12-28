Haberler » Güncel » Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu - Haber

Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze'de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı.

28.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:05 Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu
'nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze'de yapılan bir törenle Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı. Tanıtımın ardından Twitter'da "trend topic" olarak dünya gündemine oturan yerli otomobil #Yerlioto hastagi ile dünya listesinde ilk sıralarda yer aldı.
Yerli otomobil dünya basınında en çok konuşulanlarda yerini alırken, İngiliz basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla'ya meydan okuyacağı ve yapılan yorumlarda yerli otomobilin Türkiye'yi devi haline getireceği konuşuluyor.
Yerli otomobil dünya basınında şu başlıklarla yer aldı.
İngiliz basınından Daily Mail: "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla'ya rakip olmasını umduğu 300 mil menzilli yeni otomobili tanıttı"
Independent: "60 yıllık rüya Erdoğan'ın elektrikli arabayı tanıtmasıyla gerçekleşti"
El Cezire: "Türkiye ilk yerli otomobilini sundu"
Reuters: "Türkiye 3.7 milyar dolarlık ilk yerli otomobilini tanıttı"
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02   Yazar Hüseyin Su: "En çok mektup yazan yazar Nuri Pakdil'dir" - Haber
18:01   Antalya Valisi'nden yılbaşı için çağrı: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım - Haber
18:00   Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Haber
18:00   Hatay türk kızılay genel başkanı kerem kınık, cilvegözü sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Haber
17:59   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 18:03:54