Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu

60 yıllık bekleyişe son veren Türkiye'nin otomobili sonunda tanıtıldı. Gerek elektrik gerek de şık görünümüyle piyasaları kasıp kavuran yerli araba, şimdiden otomobil piyasasına hızlı giriş yaptı.

PİYASALARI KASIP KAVURDU

Özellikleri ve şık görünümüyle büyük ilgi çeken yerli otomobil, dünya basını tarafından da manşetlere taşındı. Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinin Tesla'yı korkutabileceğinin altı çizilirken Almanya da elektrikli otomobil yatırımını Türkiye'nin hamlesinden sonra öne çekti.

TÜRKİYE'NİN ARABASI EN İYİLERİ RAKİP SEÇTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; yerli otomobil dillerden düşmezken dünyanın önde gelen firmaların araçlarıyla kıyaslama yapıldı. Doğuştan elektrikli yapısı ile bir çok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipler ise oldukça iddialı.

Örnek vermek gerekirse Amerikan Tesla'nın Model X adını verdiği SUV modeli, İngiliz markası Jaguar'ın tamamen elektrikli I-PACE'i ve tabi ki Mercedes'in yeni tanıttığı EQC 400 modeli. Ülkemizde yatırım hazırlıklarına bir türlü resmi açıklama getiremeyen VW'de ise Audi markası altında piyasaya sunduğu e-tron 55 Quattro modeli teknik özellikleri bakımından Türkiye'nin otomobili ile karşı karşıya geliyor.

Öte yandan VW tarafında yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenen ve ID.4 ismini aracın yerli otoya teknik özellikler ve boyutları ile rakip olması muhtemel görünüyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak. Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.