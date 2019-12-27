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Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin bugün yapılan tanıtım toplantısını izleyen vatandaşlar, adeta ekran başına kilitlendi.

27.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38
'nin yerli elektrikli otomobilinin bugün yapılan tanıtım toplantısını izleyen vatandaşlar, adeta ekran başına kilitlendi. TOGG tarafından yapılan yerli otomobil, ekran başında gören vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı bugün 'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı aynı zamanda milyonlarca vatandaş tarafından ekran başında takip edildi. Yerli otomobili görmek için adeta ekran başına kilitlenen vatandaşlar, otomobilin gösterime sunulduğu anı gururla alkışlayarak karşıladılar.
Yerli otomobil hakkında konuşan vatandaş, "Heyecanla izledik, çok güzeldi. Bizim için gurur vericiydi. Bütün Türkiye'nin desteklemesini istiyoruz" dedi.
Başka bir vatandaş ise yerli otomobili beğendiğini belirterek "Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
(Halit Arslan/İHA)
Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi

Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA


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