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Yerli otomobil TOGG binası önünde görüntülendi!

Yerli otomobil Gebze Bilişim Vadisi'nde yer alan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Genel Merkezi'nin kapısında görüntülendi.

21.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 'ta halka tanıtılacak olan yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından bir kez daha görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta 'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

YİNE KAMUFLAJ VARDI

Sosyal medyada TOGG binasının önünde görüntülenen SUV tarzındaki aracın üzerinde yine kamuflaj bulunuyordu. Aracın genel hatlarının belli olduğu görüntülerden sonra vatandaşların 27 Aralık'taki tanıtıma ilgisinin artması bekleniyor.

TOGG binası önünde görüntülenen yerli otomobil

PİNİNFARİNA ŞİRKETİNİN TASARIMINA BENZETİLDİ

Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?

Yerli otomobil TOGG binası önünde görüntülendi!

Aralık, Gebze, Ekonomi, Güncel


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