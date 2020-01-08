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Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'

27 Aralık'ta tanıtımı yapılan ve 2022'de seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobil, Fransa'nın ikinci el alışveriş sitesinde sahte ilanla satışa çıktı.

08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:35

2022 yılında seri üretime geçecek 'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, 'nın en büyük, ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla satışa çıktı.

Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobili satmak için ilan verdi.

2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden kullanıcı, ilanı "Erdoğan tayyi" isimli bir hesaptan paylaştı.

FİYATI 30 BİN EURO OLARAK VERİLDİ

Yerli otomobilin fotoğraflarını da paylaşan kullanıcının sahte ilanı henüz siteden kaldırılmadı.

5 Ocak tarihli ilanda, otomobilin fiyatı 30 bin euro olarak verildi.

27 ARALIK'TA TANITILMIŞTI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılmıştı. Yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar da aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belli olmuştu.

Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'

Türkiye, Fransa, TOGG, Dünya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com


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