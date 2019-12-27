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"Yerli otomobil Türkiye'mize hayırlı olsun"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye yıllar boyunca otomobil üretme yeteneğini dünyaya kanıtladı, şimdi tamamen yerli üretimiyle sanayisinin gücünü gösterecek.

27.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:15
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " yıllar boyunca otomobil üretme yeteneğini dünyaya kanıtladı, şimdi tamamen yerli üretimiyle sanayisinin gücünü gösterecek. Yerli otomobil Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Geleceğe Yolculuk Buluşması'na katılan ATO Başkanı Gürsel Baran, ilk yerli otomobilin lansmanına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin oluşturduğu Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun, "Babayiğit" olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak otomobilini üretebilmek için özveriyle çalıştığını kaydeden Baran, "Yerli otomobilin, üretim yeri olarak belirlenen Bursa'da üretilmesi ile başlayacak ekosistemin 15 yıllık bir sürede milli gelire 50 milyar euro katkı sağlayacağı, cari dengeye ise 7 milyar euro katkı sağlayacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
Türk mühendislerinin gecelerini gündüzlerine katarak yerli otomobil için çalışmasının bir kararlılığın ifadesi olduğunu dile getiren, bugüne kadar yabancı markalara montaj yaparak önemli deneyimler edinen Türkiye'nin kendi otomobiline imza atacağını aktaran Baran, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tren raylarından ürettiği silahlarla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kendi yerli otomobilini üreterek ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor. Yerli otomobil Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına damgasını vuracak. Yerli otomobili kullanmaktan gurur duyarız" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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