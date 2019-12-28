Yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacak

Bursa iş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şu şekildedir:

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

Türkiye'mizin otomobilinin Bursa'mızda üretilecek olmasına ilişkin kararı mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu yatırımın Bursa'da yapılmasına ilişkin karar alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Bursa ve şehrin dinamikleri, bu işin üstesinden gelebilecek bilgi birikimi ve güce sahiptir. Bursa'da üretilecek olan ülkemizin gururu otomobili, yollarda göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir:

Otomotiv ana ve yan sanayiinin başkenti sayılabilecek Bursa'nın, yerli otomobilin üretim merkezi olmasını mutlulukla karşılıyoruz. Uzun yıllardır, otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı Bursa, bilgi, deneyim ve iş gücüyle bu noktada, en isabetli tercih olmuştur

Bu kararın hem şehrimize, hem de Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağı inancındayım. Bursa ve Türkiye için faydalı işlere imza atmayı kendine misyon edinmiş olan BUMİAD olarak bizler de, bu konuda her zaman katkı koymaya hazırız.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay:

"Kararı memnuniyetle öğrendik. Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bursa güçlü sanayisi, otomotiv sektörü ile ilgili kuvvetli altyapısı ile bu projeyi en çok hak eden ilimizdi. İnşallah hem yan sanayisi, hem zengin işgücü kaynağı ile bu işi hakkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır. 2022 yılında ilk otomobil piyasaya çıkacak, 2030 yılına kadar da 5 modelin üretimi olacak. Ayrıca istihdam yönüyle de hem de şehrimizin algısının güçlenmesi bakımından çok faydalı olmuştur. Hayırlı olsun diyorum.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez:

Bursa otomotiv sektörünün kalbinin attığı kent. Yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'ya yapılacak olması hem şehrimiz hem de bölgemiz açısından heyecan verici. Faaliyete geçirilecek olan üretim tesisinin, yan sanayi sektörlerine de canlılık getireceğini düşünüyorum. Yerli otomobil üretiminin vergilendirme ve personel teşviki gibi birtakım konularda desteklenmesine olumlu yaklaşıyorum. Ne olursa olsun, ülkemizde üretim desteklenmeli. Türkiye'ye katma değer yaratmak için doğru projeler ortaya konmalı ve desteklenmeli. Proje öngörüldüğü biçimiyle hayata geçip tamamlanabilirse Bursa'ya kazanımları büyük ölçekli olacaktır. Gerek ekonomik hacim gerek istihdam gerekse üretimin sağladığı yan kazanımlar bakımından Bursa'ya ve ülkemize artı değer sağlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar:

"Ülkemiz adına çok önemli ve tarihi bir girişim olan yerli otomobilin üretim merkezi için otomotivin başkenti Bursa'da karar kılınmasından son derece mutluyuz. Bursa yetişmiş insan gücü, sanayideki bilgi birikimi, 50 yılı aşkın otomotiv sanayi tecrübesi ve altyapısıyla bu beceriye ve potansiyele sahiptir. Bu kararın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

TÜMSİAD Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu:

"Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotivin üretim tesislerinin Bursa'da yapılacak olması gurur verici. Sayın Cumhurbaşkanımıza, böyle önemli bir hamle için Bursa'yı seçmesinden dolayı minnettarız. Bursa'mızın sanayi performansı, otomotivde ana ve yan sanayideki tecrübe ve birikimi, yetişmiş kalifiye insan gücü, bu hamleye en güzel katkıyı yapacaktır. Ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun."