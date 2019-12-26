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Yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi   -2

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bu kez video ve saat 14.53'de aracın içerisini gösteren fotoğraf paylaşıldı.

26.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:49 Yerli otomobilde elektrikli çalışma sistemi gösterildi   -2

KOCAELİ'nin ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bu kez ve saat 14.53'de aracın içerisini gösteren fotoğraf paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi gösterildi.

'nin Otomobili Girişim Grubu'nca, Cuma günü Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden bu kez video paylaşıldı. Grubun sosyal medya hesabından her gün saat 14.30'da fotoğraflar paylaşılarak araç hakkında detaylar verilirken, bu kez saat 14.30'da paylaşılan videoda aracın elektrikli çalışma sistemi gösterildi. Videoda aracın profil çizgileri, batarya sistemi, elektrik motoru animasyonla görüldü. Grup, 'Tam şarj', 'Doğuştan elektrikli', 'Sıfır emisyonla sıfırdan başladık' etiketleri ile paylaşımda bulundu.

14.53 VE 19.23 VURGULARI

Saat 14.53'de ise yeni bir paylaşım yapıldı. 'Sizi dinledik 14.53'de geldik' yazılı paylaşımda aracın içerisini gösteren fotoğraf paylaşıldı. Ayrıca, 'Türkiye'nin otomobili dünyaya açılacak. Gönülleri fethedecek" ve 'Saat 19.23'te yine buluşalım" paylaşımında bulunuldu. 14.53 ve 19.23 saatleri ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'e vurgu yapıldı.



Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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