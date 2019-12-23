Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

FARLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı için geri sayım başladı. Aracın üreticisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Tasarıma ilişkin ilk fotoğraf, sosyal medya üzerinden yayınladı. Ayrıca, her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı vurgulandı. "Bizi takip etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

İLK FOTOĞRAF

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı. Bakan Varank, paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.

YERLİ OTOMOBİL BİLİŞİM VADİSİ'NDE TANITILACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Yerli otomobilin ilk modelinin SUV türü ve yüzde yüz elektrikli olması ve 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.Ayrıca, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TAKSİCİLER ODASI 17 BİN ARACA TALİP OLDU

Yerli otomobilin ilk talipleri de belli oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu 17 bin araca talip olduklarını açıkladı. Aksu, "Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz" dedi.

SİLÜET TANITIM DAVETİYESİNDE

Sabah saatlerinde "göz kırpan" Türkiye'nin yerli otomobilinin silüeti "TOOG Yeniliğe Yolculuk" davetiyesini süsledi.