Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter sayfasından tanıtımına saatler kala yerli otomobille ilgili son detayı paylaştı. Öğlen saatlerinde yapılan paylaşımda arabanın genel görüntüsü yer alırken sonraki fotoğrafta aracın içinden bir kare ilk kez paylaşılmıştı.

HAREKET EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobil ilk kez hareket ederken görüntülendi. TOGG'un paylaşımında, yerli otomobilin test sürüşlerinden görüntüler yer aldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

LOGO İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

TOGG tarafından resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, kamera kadrajının yerli otomobilin iç mekanında olduğu sırada direksiyon üzerinde bulunan logo ortaya çıktı.

İÇ İÇE GEÇMİŞ ŞEKİLDE T,O,G VE G HARFLERİ

İlk kez gün yüzüne çıkan ve merak edilen detaylardan biri olan yerli otomobilin logosunda iç içe geçmiş şekilde T,O,G ve G harfleri bulunuyor. Logonun kim ya da kimler tarafından tasarlandığı ise henüz bilinmiyor.

FARLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yerli otomobille ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu twitter hesabından paylaşılan ilk detay farlar oldu.

2. DETAY AYNALAR

Yerli otomobille ilgili yapılan ikinci paylaşımda karanlık biraz daha azalarak silüet görünür hale gelmeye başladı. İkinci paylaşım #AynalarYerliYerinde hashtag'iyle yapıldı.

3. PAYLAŞIMDA IZGARASI GÖRÜNMÜŞTÜ

Yerli otomobilde üçüncü gün paylaşımında ise ızgaralar göründü. #DoğumYeriİstanbul hashtagiyle paylaşıldı. Izgaralarda lale detayı dikkat çekti.

4. PAYLAŞIMDA VİDEOSU GELDİ

Dördüncü paylaşım ise bir video şeklinde oldu. Yerli otomobilin elektrik sisteminin çalışma şekli gösterildi.

5. PAYLAŞIMDA ARACIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Aynı gün iki görsel birden paylaşılan yerli otomobilde beşinci paylaşım ise otomobilin içinden geldi. İşte sürücü koltuğunun ve panelin kısmi görüntüsü

2022'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

TOGG, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara davam ediyor. Son paylaşımda ise yerli otomobili yan ayna detayı kesinlik kazandı. Araçta ayna çıkıntıları bulunacak, ancak bu çıkıntılarda cam yerine kamera sistemlerini kullanılacak.

Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

ÜRETİM İÇİN TALİPLER ARTIYOR

Yerli otomobilin tanıtılmasına saatler kala üretiminin yapılacağı fabrikanın hangi ilde kurulacağı da merak konusu oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent olarak yerli otomobili üretme konusundaki ısrarlarının devam ettiğini bildirdi. Kentin, bugün bakıldığında da yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu belirten Altuğ, Ferizli'de kurulan Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerli otomobili üretecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Sakarya'nın lojistik konumuyla da kentin güçlü bir bölge olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili'ni üreten 5 babayiğitin bulunduğu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunun (TOGG) bir ortağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sadece SATSO'nun ya da belli kurumların çalışmalarıyla değil, tüm şehrin katılımı ve isteğiyle olur. Siyasi lobimizin de desteği sonuca ulaşma anlamında büyük önem taşıyor. Yerli oto konusundaki ısrarımızın siyasilerimiz tarafından da destek görmesi, kentimizi, hazır olan altyapısıyla daha da güçlendirecektir."