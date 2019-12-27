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Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı sonrası Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yerli arabaya sosyal medyada plaka koyup talip oldu.

27.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:13 Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan
'nin yerli otomobilinin tanıtımı sonrası Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yerli arabaya sosyal medyada plaka koyup talip oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılan yerli otomobile Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, sosyal medyadan araçlara plaka kodu 67 olan banttan inecek 67'inci araca talip olduklarını açıkladı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Hayalleri gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin otomobili ile tanıştık. Yerli otomobil vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Üretim bandından inecek olan 67'nci otomobile talibiz" dedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı kısa sürede yüzlerce kişi beğendi. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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